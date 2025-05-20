Arya Aydoğan: Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Spor

Arya Aydoğan: Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

Arya Aydoğan: Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

Arya Aydoğan, Yunanistan'daki şampiyonada birinci olarak dünyada en iyi olmayı hedefliyor.

20.05.2025 11:46
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Yunanistan'daki Dünya Gençler ve Yıldızlar Hızlı Satranç Şampiyonası'nda 14 yaş altı kızlar yıldırım tempo kategorisinde birinci olan Arya Aydoğan, "dünyanın en iyisi" olmak istiyor.

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda geçen düzenlenen organizasyonda 8 puanla şampiyonluğa ulaşan kadın usta adayı Arya Aydoğan (14), Bursa'daki Vahide Aktuğ Ortaokulu öğrencisi ve günde 3 saati bulan antrenmanlarla satranç çalışmalarını sürdürüyor.

Babasının yönlendirmesiyle 6 yaşındayken satranca başlayan 8 yıldır babası, öğretmenleri, antrenörleri ve bilgisayara karşı oynayarak turnuvalara hazırlanan, ilk girdiği turnuvada 8 yaşında il birinciliğine ulaşan Aydoğan, dünya şampiyonu olarak satranç kariyerinde çıtasını yükseğe taşıdı.

"Severek oynuyorum ve çok çalışıyorum"

Dünyanın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırmayı hedefleyen Arya Aydoğan, AA muhabirine, satrançta "stratejik oyunu" benimsediğini dile getirdi.

Arya, "Daha sakin oynuyorum, agresif değilim, hemen saldırmıyorum. Magnus Carlsen de stratejik oynuyor. O da dünya şampiyonu kendi kategorisinde, dünyanın en iyisi. O benim en sevdiğim oyuncu, yani favorim." dedi.

Kadın usta adayı ünvanının olduğunu aktaran Arya, "En üst ünvana çıkıp dünyada kendi kategorimde değil herkesin içerisinde en iyi olmayı hedefliyorum. Kadınlar dünya şampiyonu var. Onun yerine geçip ben de dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Oyun stratejisine de değinen Aydoğan, şunları kaydetti:

"Hamle bulamadığımda çok kötü olmayan, normal bir gelişme hamlesi yapıyorum ve süreyi geçiriyorum. Rakibin süresi azalınca da daha şaşırtıcı hamleler yapıyorum, taktiksel. Kafasını karıştırmak için. Sonra hata yapıyorlar. Satrancı çok severek oynuyorum ve çok çalışıyorum. Herhangi bir spor dalında çok severek ve çalışarak başarılı olabilirsiniz. Günlük 3-4 saat çalışıyorum. Okuldan gidince özel dersler alıyorum hocalarımdan. Her gün maç yapıyorum."

En sevdiği oyunun "boğmaca matı" olduğunu anlatan Arya, ailesinin de kendisine her zaman destek olduğunu sözlerine ekledi.

" Gurur kaynağımız"

Arya'nın babası İhsan Aydoğan da kızının başarılarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Her anne baba gibi çocuğumuzun mutlu ve başarılı olmasını istiyoruz. Tabii ki burada öncelik ne istediği. O şu anda satranç oynamayı seviyor. O istediği sürece biz arkasında durmaya çalışacağız. Başarılı olmuş başarısız olmuş çok önemli bir kriter değil. Sevdiği ve zevk aldığı bir işi yapması bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Rafet Yılmaz da Arya Aydoğan'ın başarılarıyla iftihar ettiklerini söyledi.

Arya'nın okulda "yıldız" gibi parladığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Hedeflediği dünya şampiyonluğuydu, bu yıl onu da 14 yaş kategorisinde yakaladı. Gurur kaynağımız. Onunla ne kadar iftihar etsek azdır. İnşallah bundan sonra profesyonel olarak daha büyük başarılara imza atar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arya Aydoğan: Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor - Son Dakika

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