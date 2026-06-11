Arya Yaylacı'nın Büyük Başarısı - Son Dakika
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Arya Yaylacı'nın Büyük Başarısı

11.06.2026 19:43
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İlkokul öğrencisi Arya, cimnastikte İstanbul şampiyonu, satrançta ise bölge üçüncüsü oldu.

İstanbul'da İlkokul birinci sınıf öğrencisi Arya Yaylacı yaşından büyük başarısı ile herkesin dikkatini çekiyor.

İlk olarak 4 gün süren İstanbul okullar arası artistik cimnastik minik kategoride İstanbul şampiyonu olan Arya, bölge satranç turnuvalarında bölge üçüncülüğü elde büyük başarı sağladı. 4 yıldır cimnastikte ve 3 yıldır da satranç da eğitim aldığı öğrenilen Arya Yaylacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da ödüllendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, İstanbul, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arya Yaylacı'nın Büyük Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mübeccel Tasti Mübeccel Tasti:
    merak ettim daha ne yaptığı var mı belli değil bu tür haberler genelde eksik kalıyo ama yine de tebrik ediyorum çocuğu 0 0 Yanıtla
  • Özgür Oral Özgür Oral:
    vay be zamanında böyle şeyler yoktu ya çocuklar oyun oynardı hepsi şimdi şampiyonlar oluyor bir tane ama böyle başarı yakalamak gerçekten çok güzel 0 0 Yanıtla
  • Abdullah Garip Abdullah Garip:
    valla bu habere bi inanmak istiyorum ama fotoğraf video yok mu da görsek daha iyi olur yani yaşı kaç dediğin ilkokul ama şampiyonluk mu yapıyo bunu nasıl başarıyo biraz şüphe var açıkçası 0 0 Yanıtla
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