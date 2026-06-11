İstanbul'da İlkokul birinci sınıf öğrencisi Arya Yaylacı yaşından büyük başarısı ile herkesin dikkatini çekiyor.
İlk olarak 4 gün süren İstanbul okullar arası artistik cimnastik minik kategoride İstanbul şampiyonu olan Arya, bölge satranç turnuvalarında bölge üçüncülüğü elde büyük başarı sağladı. 4 yıldır cimnastikte ve 3 yıldır da satranç da eğitim aldığı öğrenilen Arya Yaylacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da ödüllendirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Arya Yaylacı'nın Büyük Başarısı - Son Dakika
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