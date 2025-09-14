Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
Spor

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

14.09.2025 14:36
Gaziantep'te 505 sporcu katılımıyla Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası başladı.

Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 505 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Gaziantep'te gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, sakatlıksız ve başarılı bir yarış diledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise geleneksel sporların Gaziantep'te yaşatılmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Tahmazoğlu, Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nin 80 bin metrekarelik alanda 3 yıldır güreş şampiyonalarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Burası inşa edildiğinde güreşlerin burada yapılması için federasyona talepte bulunmuştuk. Federasyon bize inandı ve güvendi, 3 yıldır ligin bir ayağı Şahinbey'de yapılıyor. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu sporlarımızı yaşatmak."

Güreşlerin tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Kaynak: AA

