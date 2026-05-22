ASKİ Spor\'dan Avrupa Şampiyonu Tekvandacılara Kutlama

ASKİ Spor Kulübü, Almanya'daki 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Dinçel Kavurat ile gümüş madalya alan Emine Gögebakan'ın başarısını düzenlediği organizasyonla kutladı.

Ankara'daki Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde çiçekler ve alkışlarla karşılanan milli tekvandocular için pasta kesildi.

Büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Merve, kulüpte aile ortamının bulunduğuna işaret ederek "Dünya şampiyonu olduğumda yine buradaydım. Bir sporcuyu hedefine, o altın madalyaya ulaştıran en büyük etken ailesiyle omuz omuza yürümesidir. Tek eksiğimiz olimpiyat altın madalyası. İnşallah, olimpiyat şampiyonu da olup kulübümde o pastayı keseceğim. O günü sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Emine ise geçen sene kulübe geçen katıldığını aktararak "Kariyerimdeki en önemli iki madalyayı bu kulübe girdikten sonra aldım. Geçen sene dünya şampiyonu, bu sene de Avrupa ikincisi oldum. Kulüple çok güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Bize iyi, uğurlu geldiklerini düşünüyorum. Hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları. Oradan da madalyayla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ASKİ Spor'un olimpiyat hedefi en az 8 madalya

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, güreş dışındaki olimpik branşlarda da artık zirveyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Ankara'nın sporun da başkenti olacağını vurgulayan Çakmar, kulüp olarak Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda en az 8 madalya hedeflediklerini dile getirdi.

Milli tekvandocuların olimpiyatlarda da başarılı olacağına inandığını aktaran Çakmar, şunları kaydetti:

"Merve ve Emine'nin Dünya Şampiyonasından sonra istikrarını koruması, 2028 olimpiyatları için çok önemliydi. Güreş, tekvando, halter, boks, judo ve diğer tüm olimpik branşlarımızla zirvedeyiz. Sadece 2028'i değil, 2032, 2036 ve hatta 2040 olimpiyatlarına talibiz. Bir kıvılcım başlattık ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. 300 çocukla başladığımız o projede şu an 4 bin 200 çocuğa ASKİ Spor Kulübü olarak hizmet veriyoruz. Halterde Naim Süleymanoğlu gibi bir efsanenin rekorunu Muhammed Furkan Özbek kardeşimiz geçti. Rıza Kayaalp'in 13. Avrupa şampiyonluğunun önemini anlatamadık. Tüm kıtalarda 13 şampiyonluk elde eden başka sporcu yok, bu kulübümüzden çıktı."

Tekvandocular için spor salonu müjdesi de veren Çakmar, milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'i de bayramdan sonra kulübe dahil edeceklerini açıkladı.