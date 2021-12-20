Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 110 takımdan 650 sporcu katıldı.Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar: 57 kiloda: 1. Muhammed Karavuş, 2. Ahmet Karavuş, 3. Ahmet Peker, 3. Mehmet Yüce61 kiloda: 1. Süleyman Atlı, 2. Nebi Uzun, 3. Recep Topal, 3. Ahmet Taş65 kiloda: 1. Recep Aktaş, 2. Hamza Alaca, 3. Mensur Bayoğlu, 3. Ertuğrul Kahveci70 kiloda: 1. Selahattin Kılıçsallayan, 2. Cüneyt Budak, 3. Sefa Aksoy, 3. Servet Coşkun74 kiloda: 1.Soner Demirtaş, 2. Samet Ak, 3. Tarık Gür, 3. İsmet Çiftçi79 kiloda: 1. Muhammet Akdeniz, 2. Nuri Temur, 3. Abdullah Aslan, 3. İbrahim Şamil Özak86 kiloda: 1. Fatih Erdin, 2. Batuhan Kış, 3. Osman Göçen, 3. Sezai Aslan92 kiloda: 1. Feyzullah Aktürk, 2. Ahmet Bilici, 3. Samet Özarslan, 3. Erhan Yaylacı97 kiloda: 1.Burak Şahin, 2. Mustafa Sessiz, 3. Oktay Çiftçi, 3. İbrahim Bölükbaşı125 kiloda: 1. Yunus Emre Dede, 2. Salim Ercan, 3. Hamza Özkaradeniz, 3. Enes BandırmaOrganizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil ve olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim tarafından verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika Spor