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ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika

ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu

20.12.2021 09:59
ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı. Ankara ASKİ Spor Kulübü 5 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona 110 takımdan 650 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar: 57 kiloda: 1. Muhammed Karavuş, 2. Ahmet Karavuş, 3. Ahmet Peker, 3. Mehmet Yüce61 kiloda: 1. Süleyman Atlı, 2. Nebi Uzun, 3. Recep Topal, 3. Ahmet Taş65 kiloda: 1. Recep Aktaş, 2. Hamza Alaca, 3. Mensur Bayoğlu, 3. Ertuğrul Kahveci70 kiloda: 1. Selahattin Kılıçsallayan, 2. Cüneyt Budak, 3. Sefa Aksoy, 3. Servet Coşkun74 kiloda: 1.Soner Demirtaş, 2. Samet Ak, 3. Tarık Gür, 3. İsmet Çiftçi79 kiloda: 1. Muhammet Akdeniz, 2. Nuri Temur, 3. Abdullah Aslan, 3. İbrahim Şamil Özak86 kiloda: 1. Fatih Erdin, 2. Batuhan Kış, 3. Osman Göçen, 3. Sezai Aslan92 kiloda: 1. Feyzullah Aktürk, 2. Ahmet Bilici, 3. Samet Özarslan, 3. Erhan Yaylacı97 kiloda: 1.Burak Şahin, 2. Mustafa Sessiz, 3. Oktay Çiftçi, 3. İbrahim Bölükbaşı125 kiloda: 1. Yunus Emre Dede, 2. Salim Ercan, 3. Hamza Özkaradeniz, 3. Enes BandırmaOrganizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil ve olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim tarafından verildi.


- Ankara
ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu
ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu
ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu
ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Kahramanmaraş, ASKİ Spor, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ASKİ Spor Kulübü, Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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