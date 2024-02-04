Aslan Gemuhluoğlu, Davis Cup açılış maçının para atışını yaptı
Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.
- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ASB Tennis Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup'ta 2 gurur birden yaşandı. Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış seremonisinde ITF junior tenis oyuncusu olarak Davis Cup Dünya Kupası'nın açılış maçında para atışını yaptı. 2-3 Şubat'ta düzenlenen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmasında ise Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.
Davis Cup World Group I Play-Off serisinin kazananı belirleyecek ikinci gününde ilk karşılaşma Altuğ Çelikbilek/ Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell/ Fin Reynolds çifti arasında gerçekleşti. Çelikbilek/ Kırkın tandemi 2 saat 19 dakika süren mücadelede Daniell/ Reynolds ikilisini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne taşıdı. Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek bu kez tekler maçında sahne aldı. Çelikbilek, Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek Türkiye'yi Eylül ayında gerçekleşecek Dünya Grubu 1'e taşıdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Serbest Geçiş Sistemi'nin tüm otoyollarına yayılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar ve Hadımköy'de sisteme geçileceğini bildirdi. Ayrıca, 86 otoyola da düzenleme yapılacağını belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.
DEM Parti, İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararı aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde yaptığı açıklamayla adayın 9 Şubat'a kadar belli olacağını söyleyerek Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için de "İsmi aday havuzumuzda." dedi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenazesinin düzenleneceği tarihe ertelendi. Şehidin babası Mehmet Gülen, acı haberi alırken, oğlunun düğününü yapacağı yerine cenazesini defnedeceğini söyledi. Şehit Gülen'in 13 yıllık memur olduğu ve 8 yıldır pilotluk yaptığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Son Dakika › Spor › Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış maçının para atışını yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?