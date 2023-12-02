Galatasaray, Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında zirve yarışını sürdüren Galatasaray, deplasmanda ligin yeni ekibi Pendikspor ile kozlarını paylaştı.
Tempo seviyesi düşük mücadelenin ilk yarsında gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
Sarı-kırmızılıların bu sezonki transferlerinden olan Cedric Bakambu, mücadelenin 65. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdi.
Maça girer girmez etkili olan futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında kaleciden dönen topu tamamlayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
83.dakikada sahneye çıkan Hakim Ziyech'in uzaklardan vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol edemedi ve top ağlara gitti.
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıktı.
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