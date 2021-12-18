Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maçta Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

MOSTAFA MOHAMED, 1 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Diagne'yle girdiği net pozisyonları gole çeviremedi. Başakşehir'de ise 20. dakikada Okaka sahneye çıktı. İtalyan futbolcu, enfes bir röveşata golüyle turuncu-lacivertlileri öne geçiren isim oldu. İkinci yarı, sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna giren Mostafa Mohamed 88. dakikada takımına beraberliği getirdi. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de galibiyet hasretini 6 maça çıkarırken, Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 9. maçta da mağlubiyet yaşamadı ve 3. sıraya yükseldi.