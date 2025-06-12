Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor

Dünya yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, bu kez Sacha Boey için harekete geçti. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Fransız sağ bek için kiralama formülünü devreye soktu. Alman devi, Galatasaray'dan 30 milyon euroya transfer ettiği Boey'i şu aşamada satın alma opsiyonu içermeyen bir kiralama teklifine sıcak bakmıyor.
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