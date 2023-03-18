Aslanların taraftarı havaalanını mesken tuttu! Konya yenilgisinin ardından Galatasaray kafilesine moral karşılaması

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 14 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılara, taraftarları moral verdi.

"BU TAKIM BU SENE ŞAMPİYON"

Galatasaray taraftarı, Konyaspor dönüşü sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul'da havalimanında karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" tezahüratlarında bulundu.

FUTBOLCULARIN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Sarı-kırmızılı futbolcuların oldukça üzgün olduğu görülürken, kafile taraftarların yoğun sevgi seli eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Havalimanından fotoğraflar: