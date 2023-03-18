Aslanların taraftarı havaalanını mesken tuttu! Konya yenilgisinin ardından Galatasaray kafilesine moral karşılaması - Son Dakika
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Aslanların taraftarı havaalanını mesken tuttu! Konya yenilgisinin ardından Galatasaray kafilesine moral karşılaması

18.03.2023 09:57
Aslanların taraftarı havaalanını mesken tuttu! Konya yenilgisinin ardından Galatasaray kafilesine moral karşılaması

Konyaspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul dönüşü, havaalanında büyük coşkuyla karşıladı. Futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a moral desteği veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" sloganları attı.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 14 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılara, taraftarları moral verdi.

"BU TAKIM BU SENE ŞAMPİYON"

Galatasaray taraftarı, Konyaspor dönüşü sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul'da havalimanında karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" tezahüratlarında bulundu.

FUTBOLCULARIN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Sarı-kırmızılı futbolcuların oldukça üzgün olduğu görülürken, kafile taraftarların yoğun sevgi seli eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Havalimanından fotoğraflar:

Taraftar havalimanına akın etti! Konya dönüşü Galatasaray kafilesine çılgın karşılama
Taraftar havalimanına akın etti! Konya dönüşü Galatasaray kafilesine çılgın karşılama
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SON DAKİKA: Aslanların taraftarı havaalanını mesken tuttu! Konya yenilgisinin ardından Galatasaray kafilesine moral karşılaması - Son Dakika
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