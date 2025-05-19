Aspendos'ta Gençlik ve Spor Gösterisi

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Gençlik ve Spor Gösterisi' düzenlendi.

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 'Türkiye'nin Gücü Gençliği' mottosuyla Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı temalı organizasyon düzenlendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyaretinde söylediği "Bu kalede temsiller düzenleyin, konserler verin, güreşler tertip edin" sözüne ithafen gösterinin Aspendos'ta yapıldığı belirtildi.

Gösteriyi Vali Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda izleyici takip etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik Marşı seslendirildi. Gösteride dünün mücadele, bugünün spor kahramanları dans koreografisiyle anlatıldı. Çeşitli spor branşlarının da aktarıldığı gösteriye Türkiye'nin birçok şehrinden gelen 350 kişilik ekip katıldı. Etkinlikte, Türkiye'de sergilenen halk oyunları ve dans gösterileri izleyiciyle buluştu. Tarihi Aspendos surlarına Türk bayrağı yansıtıldığı sırada, dağcıların ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle burçlardan inmesi alkışlandı. Program sonunda gösteri ekibi toplu olarak halkı selamlarken, Vali Hulusi Şahin grubun temsilcilerine plaket verdi.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,