Astana'da Dünya Güreş Şampiyonası başladı, 900'e yakın güreşçi mindere çıkacak

Astana'da Dünya Güreş Şampiyonası başladı, 900'e yakın güreşçi mindere çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. 900'e yakın güreşçinin mindere çıkacağı şampiyonada 30 sporcuyla yer alan Türkiye tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.
Başkent Astana'daki şampiyonanın ilk gününde, grekoromen stil 55, 60, 77 ve 82 kiloda müsabakalar yapılıyor.
Dünya Şampiyonası'na 7 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapan Astana'da, 900'e yakın güreşçi mindere çıkacak.
Şampiyonada 30 sporcuyla yer alan Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Dünyanın en iyi güreşçilerinin belli olacağı şampiyonada 30 sıklette toplam 120 madalya dağıtılacak.
Barys Arena'daki organizasyonda müsabakalar grekoromen stilde 24-27 Ekim, kadınlarda 27-30 Ekim, serbest stilde ise 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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