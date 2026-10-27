Astana'da grekoromen takım sıralamasında 192 puanla İran birinci oldu

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde birinciliği İran elde etti.

Başkent Astana'da 24 Ekim'de başlayan organizasyonda, grekoromen stil müsabakaları sona erdi.

Grekoromen stilde 10 sıkletin 9'unda madalya kazanan İran, takım sıralamasında 192 puanla açık ara zirvede yer aldı.

Dünya Şampiyonası'nda 7 final maçına çıkan İranlı grekoromen güreşçiler; 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Bu kategoride 2 dünya şampiyonu çıkaran Azerbaycan 104 puanla ikinci, Özbekistan ise 80 puanla üçüncü oldu.

Türkiye, grekoromen stil müsabakalarını 1 gümüş madalyayla tamamladı. İlk kez Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden ve 82 kilo finalinde güreşen Yüksel Sarıçiçek, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Eldaniz Azizli'den 5. dünya şampiyonluğu

Azerbaycanlı güreşçi Eldaniz Azizli, kariyerindeki 5. dünya şampiyonluğuna Astana'da ulaştı.

Grekoromen stil 55 kilo finalinde İranlı Payam Farzad Ahmadi Balootaki'yi yenen tecrübeli güreşçi, dünya şampiyonalarında 5. altın madalyasını kazandı.

Dünya şampiyonalarında büyüklerde ilk kez güreşen 23 yaşındaki İranlı Fardin Shaban Hedayati, ağır sıklette (130 kilo) rakiplerine puan vermeden altın madalyaya uzanarak dikkati çekti.

İranlı Saeid Esmaeili (67 kilo) de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Astana'da grekoromen stilde altın madalya kazanan güreşçiler şunlar:

55 kilo: Eldaniz Azizli (Azerbaycan)

60 kilo: Koto Gomi (Japonya)

63 kilo: Karen Aslanyan (Ermenistan)

67 kilo: Saeid Esmaeili (İran)

72 kilo: Danial Sohrabi (İran)

77 kilo: Sanan Süleymanov (Azerbaycan)

82 kilo: Gholamreza Javad Farokhisenjani (İran)

87 kilo: Semen Novikov (Bulgaristan)

97 kilo: Kiryl Maskevich (Belarus)

130 kilo: Fardin Shaban Hedayati (İran)

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.