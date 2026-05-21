Aston Villa Avrupa Ligi'nde Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aston Villa Avrupa Ligi'nde Şampiyon!

21.05.2026 03:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ollie Watkins, Freiburg'u 3-0 yenerek kazandıkları kupanın önemini vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupanın sahibi olan İngiltere ekibi Aston Villa'nın oyuncusu Ollie Watkins, sahadaki atmosferin inanılmaz olduğunu söyledi.

Aston Villa taraftarının etkileyici bir ortam hazırladığını belirten Watkins, "Sahaya çıktığımızda atmosfer inanılmazdı. Villa taraftarları çok gürültülüydü ve şarkı söylüyorlardı. Bence bu, oyuncuları motive etti. Bence onları hem taraftar desteğiyle hem de sahadaki oyun tarzımızla alt ettik." dedi.

Ülkesinden arkadaşlarının da kendisini desteklemeye geldiğini kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Biliyorum ki arkadaşlarım bugün beni desteklemek için buradaydı ve Exeter'deyken benimle birlikte yedek maçlarda oynuyorlardı. Bu kadar yol katettikten ve bu sezon birçok iniş çıkış yaşadıktan sonra, şahsen ben sezona kötü başladım. Sezonu nerede bitirdiğimi ve kulüp olarak birlikte neler başardığımızı, Avrupa Ligi finalini kazanmayı başardığımızı görmek inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Kazanılan başarının yılların birikimi olduğunun altını çizen İngiliz forvet, "Finallerde pek şansım yaver gitmedi. Bu, bu maça girerken aklımdaydı. Başka bir kayıp olmasını istemiyordum. Bence bugün burada kazandığımız kupa, sıkı çalışmanın ve yılların emeğinin bir sonucu. O (Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery) geldiğinden beri, sezon sonunda Avrupa'ya katılmamız, Konferans Ligi'ne ve Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmamız gibi birçok başarıya imza attık. Yani bu sadece bir yıllık çalışma değil. Birkaç yıl sürdü ve bu yüzden çok daha tatlı geliyor bana çünkü çok emek verdik." diye konuştu.

Maçın oyuncusu seçilen Emiliano Buendia ise kupayı kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, "Bu takımın her üyesine, sadece oyunculara değil, tüm teknik ekibe ve kulüp için çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bugün inanılmaz olan taraftarlarımız için böyle bir geceye değerdi. Yıllar sonra bu kulüp için bir kupa kazanmamıza yardımcı olmak en önemli şeydi." dedi.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aston Villa Avrupa Ligi'nde Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 03:35:03. #7.12#
SON DAKİKA: Aston Villa Avrupa Ligi'nde Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.