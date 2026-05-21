Aston Villa Avrupa Ligi'ni Kazandı

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Bundesliga ekibi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery ve 1 gol, 1 asistlik performansıyla maçın oyuncusu seçilen Emiliano Buendia, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kulübün başına geldiğinden beri birçok adım attıklarını belirten Unai Emery, "Tabii ki kulübün hedefleri çok önemli. Bu süreçte attığımız her adım mantıklı adımlardı. Bu adımları farklı zamanlarda adım adım uygulayarak bu noktaya geldik. Kupalara oynamak bir hedef ve biz bu akşam bunu başardık. Konferans Ligi'nde ve başka kupalarda hedefe yaklaştık. Oyuncuların bazılarının kupa tecrübeleri var bazılarının yoktu. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde veya başka platformlarda oynamıştı ama kupa gelmemişti" diye konuştu.

'MAÇ KAZANMAK, FİNAL OYNAMAK ÇOK ZOR'

Favori gösterilen birçok takımın finale gelemediğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Maç kazanmak, final oynamak çok zor. Avrupa Ligi'nde favori gösterilen takımlar buraya gelemedi. Yarı final ya da daha öncesinde kaybettiler. Bunlar iyi takımlar, iyi hocaları olan takımlar. Öncelik tabii ki Avrupa'da rakiplere saygı duymak. Finale çıkmak, oynamak zor bir şey. Bu sabah otelde konuşuyorduk bunu. Son 15 yıldaki finallere baktığınız zaman buralara gelmek çok zor. 90 dakikada rakibinizi yenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA LİGİ'NDE OYNAMAK MÜTHİŞ BİR ŞEY'

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nde oynamanın müthiş bir his olduğunu belirten Emery, şöyle konuştu:

"Her anın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bu akşam büyük bir adım attık. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık çeyrek finale çıktık. Dünyanın en iyi takımlarının oynadığı arenalar bunlar. Avrupa Ligi'nde oynamak müthiş bir şey. Üst düzey futbol oynanıyor. Nereye maça gittiysek taraftarımız 3, 4 bin kişi geldi. Bugün güzel bir ivme kazandık ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak büyük bir iş."

'BEN KENDİMİ BU TURNUVANIN KRALI OLARAK HİSSETMİYORUM'

Avrupa Ligi'nde 5 kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attığı hatırlatılan Emery, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulüplerin tarihiyle, taraftarıyla tüm ekiplere müteşekkirim. Onlar olmasaydı ben bu turnuvada başarılı olamazdım. Beni kulübe getirdiklerinde kulübü daha iyi bir noktaya getirme amacı bizim amacımız. Oyuncuların payı yadsınamaz. Bu turnuvada ben favori gösterildiysem bunu iyi oyuncular olmadan başaramazdık. Kulübün, benim ve oyuncuların hedefleri vardı. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız."

BUENDIA: DETAYLAR FARKI YARATTI VE KUPAYI KAZANDIK

Kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Emiliano Buendia, "Takım adına çok mutluyum. Hocamızın söylediği gibi bu bir süreç. Sezon içinde herkes kendini geliştirmek için elinden geleni yaptı. Avrupa'da 3 sezondur peş peşe sahaya çıkıyoruz. Bu sene harika geçti. Herkesin payı yadsınamaz. Zorlu bir rakip karşısında iyi bir maç çıkarttık. Detaylar farkı yarattı ve kupayı kazandık" ifadelerini kullandı.

'VURDUM VE GÜZEL BİR GOL OLDU'

İlk yarının son anlarında attığı golde neler hissettiği sorulan Buendia, "Ben kendimi o esnada güzel bir pozisyonda buldum. Topu kontrol edip dönebilirdim ama vurmaya karar verdim. Bu antrenmanlarda çalıştığımız bir şey. Neredeyse devre arasına gelmiştik. Vurmaya karar verdim. Vurdum ve güzel bir gol oldu. Bizim için önemliydi, kilit bir anda geldi. İyi bir ivme kazandık. Rakibi bir adım geri düşürmüş olduk. Tabii ki çok mutlu oldum" dedi.