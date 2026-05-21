Aston Villa Avrupa Ligi'ni Kazandı - Son Dakika
Aston Villa Avrupa Ligi'ni Kazandı

21.05.2026 02:44
Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek Avrupa Ligi kupasını kazandı. Matty Cash, mutluluğunu paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupanın sahibi olan İngiltere ekibi Aston Villa'nın oyuncusu Matty Cash, muhteşem bir gece yaşadıklarını söyledi.

Aston Villa taraftarının bu kupayı hak ettiğini belirten Cash, "Bugün bu kadar kalabalık bir şekilde gelmeleri inanılmazdı. Yarın bir kutlama törenimiz var, bu yüzden evdeki insanlar da bundan mahrum kalmayacaklar. Bizimle birlikte keyfini çıkaracaklar. Oyun planımızı doğru şekilde uyguladık. Maçta oldukça rahattık. ve sonra büyük oyuncularımız sahneye çıktı, goller attılar, işlerini hallettiler." diye konuştu.

Finalde oldukça rahat ve tecrübeli oynadıklarını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "İyi görünüyorduk. Çok baskı altında görünmüyorduk. ve bence bu, yaşadığımız anlardan yola çıkarak bu gece ortaya koyduğumuz şeydi. Oyun planını gerçekten iyi uyguladık. Çok mutluyum. Bir kupa kazanmak istediğimiz için omuzlarımızda bir yük vardı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi kupasını kazanmayı çok istediklerinin altını çizen Cash, "Bu kupayı kaldırmak bizim için büyük bir adım. Son birkaç yıldır Avrupa'ya gittik. Bundan birkaç yıl önce de kulüp küme düşme tehlikesinden kurtulmuştu ve ardından temel taşları inşa etmişti. ve tüm bunlar şu anki noktaya gelmek içindi. ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir yıl daha geçireceğiz. Umarım iyi bir performans sergileyebiliriz." dedi.

Kaynak: AA

