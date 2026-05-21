Aston Villa, Avrupa Ligi'nin Şampiyonu!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freibrug'u 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Aston Villa, düzenlenen törenle kupayı aldı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Aston Villa, Alman ekibi Freiburg ile karşı karşıya geldi. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen finalde rakibin 3-0 mağlup eden Aston Villa, kupayı kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer, düzenlenen törenle kupa sevinci doyasıya yaşadı.

İki takımdan da örnek davranış

UEFA Avrupa Ligi finalinde hem Aston Villa hem de Freiburg oyuncuları örnek bir davranış imza attı. Finalde rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazanan İngiliz ekibi, törende Freiburg futbolcularını alkışladı. Ayrıca Freiburglu futbolcular da kupa töreni sırasında Aston Villa'yı alkışlayarak güzle bir görüntü oluşturdu.

Kupayı UEFA Başkanı Ceferin verdi

Avrupa Ligi finalinde zafere ulaşan Aston Villa'ya kupasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu da kupa töreninde sahnede yer aldı. Hacıosmanoğlu madalyalarını alan futbolcuları tek tek tebrik etti. - İSTANBUL