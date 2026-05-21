Aston Villa Avrupa Ligi Şampiyonu

21.05.2026 00:06
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freibug'yu 3-0 mağlup etti ve kupayı kazanan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Buenda'nın yerden kale alanına çevirdiği topa ön direkte savunmadan önce dokunan Rogers, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

70. dakikada sağ taraftan McGinn'nin kullandığı kornerde arka direkte Onana'ın kafa vuruşunda top yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

75. dakikada McGinn'in pasında ceza yayı sol tarafından Tielemans'ın savunmanın arasından Buendia'ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sol tarafından yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden auta gitti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: François Letexier, Mehdi Rahmouni, Cyril Mugnier

Freiburg: Noah Atubolu, Lukas Kübler (Jordy Makengo dk. 73), Matthias Ginter, Philipp Lienhart (Max Rosenfelder dk. 61), Philipp Treu, Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler (Lucas Höler dk. 61), Niklas Beste (Christian Günter dk. 86), Johan Manzambi, Vincenzo Grifo (Derry Scherhant dk. 73), Igor Matanovic

Yedekler: Florian Müller, Jannik Huth, Anthony Jung, Patrick Osterhage, Cyriaque Irie, Maximilian Philipp, Bruno Ogbus

Teknik Direktör: Julian Schuster

Aston Villa: Emiliano Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres (Tyrone Mings dk. 88), Lucas Digne (Ian Maatsen dk. 81), Victor Lindelöf (Amadou Onana dk. 66), Youri Tielemans (Douglas Luiz dk. 88), John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia (Jadon Sancho dk. 81), Ollie Watkins

Yedekler: Marco Bizot, James Wright, Harvey Elliott, Andres Garcia, Tammy Abraham, Lamare Bogarde, Leon Bailey

Teknik Direktör: Unai Emery

Goller: Youri Tielemans (dk. 41), Emiliano Buendia (dk. 45+3), Morgan Rogers (dk. 58) (Aston Villa)

Sarı kartlar: Philipp Treu (Freiburg), Emiliano Buendia, Matty Cash, John McGinn (Aston Villa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
