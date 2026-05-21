Aston Villa Avrupa Ligi Şampiyonu

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic

Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins

Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.

Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.