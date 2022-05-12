Aston Villa, Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı - Son Dakika

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, devre arasında İspanya'nın Barcelona takımından kiraladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı.

Aston Villa Kulübü, Coutinho ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Barcelona Kulübü ise transferin 20 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Coutinho, 2018'de 142 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Ödenen yüksek bonservis bedeline karşın Katalan ekibinde beklenen performansı gösteremeyen Coutinho, Bayern Münih ve Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Bu sezon Aston Villa'da 16 maça çıkan 29 yaşındaki Coutinho, 4 gol kaydetti.