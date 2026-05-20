Aston Villa Finalde Önde

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freibug ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Tielemans'ın uzun pasında topla buluşan Watkins, pasını Rogers'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Atubolu meşin yuvarlağı kurtardı.
10. dakikada Lindelöf'ün pasında topla buluşan Rogers, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
17. dakikada Grifo'nun kullandığı serbest vuruşta savunmada Pau Tores'in kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Höfler'in penaltı noktası gerisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
34. dakikada Tielemans'ın çıkarken kaptırdığı topta Matanovic, pasını Manzambi çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Martinez'de kaldı.
41. dakikada sol taraftan pasla kullanılan köşe atışında Rogers'ın yaptığı ortada Tielemans, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu kaleci Atubolu'nun sağından ağlara gönderdi. 0-1
45+3. dakikada McGinn'in pasında topla buluşan Buendia, ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: François Letexier, Mehdi Rahmouni, Cyril Mugnier
Freiburg: Noah Atubolu, Lukas Kübler, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Philipp Treu, Maximilian Eggestein, Nicolas Höfler, Niklas Beste, Johan Manzambi, Vincenzo Grifo, Igor Matanovic
Yedekler: Florian Müller, Jannik Huth, Anthony Jung, Patrick Osterhage, Derry Scherhant, Lucas Höler, Cyriaque Irie, Maximilian Philipp, Christian Günter, Jordy Makengo, Max Rosenfelder, Bruno Ogbus
Teknik Direktör: Julian Schuster
Aston Villa: Emiliano Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Victor Lindelöf, Youri Tielemans, John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendia, Ollie Watkins
Yedekler: Marco Bizot, James Wright, Tyrone Mings, Harvey Elliott, Andres Garcia, Tammy Abraham, Jadon Sancho, Douglas Luiz, Ian Maatsen, Amadou Onana, Lamare Bogarde, Leon Bailey
Teknik Direktör: Unai Emery
Goller: Youri Tielemans (dk. 41), Emiliano Buendia (dk. 45+3) (Aston Villa)
Sarı kartlar: Philipp Treu (Freiburg), Emiliano Buendia, Matty Cash (Aston Villa) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Aston Villa Finalde Önde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?