Aston Villa, Freiburg'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

20.05.2026 23:07
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic

Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins

Goller: Dk. 41 Tielemans (Aston Villa), Dk. 45+3 Buendia

Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash (Aston Villa)

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Freiburg takımıyla İngiltere'nin Aston Villa ekibi arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İngiliz ekibi 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada rakip yarı alanda buluştuğu topla hücuma çıkan Rogers'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasının çevirdiği topa ceza yayı önünde Höfler sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

34. dakikada Aston Villa'nın çıkarken kaptırdığı topta Manzambi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Emiliano Martinez kurtardı.

41. dakikada Aston Villa'nın golü geldi. Sol taraftan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan İngiliz ekibinde Rogers'ın ceza sahasına gönderdiği topa Tielemans gelişine düzgün vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

45+3. dakikada Aston Villa skoru 2-0 yaptı. McGinn'in sağ taraftan pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Buendia'nın sol ayağıyla şık vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin köşesinden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

