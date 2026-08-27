Aston Villa, Goretzka'yı Transfer Etti
Aston Villa, serbest statüdeki Leon Goretzka ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Alman milli futbolcu Leon Goretzka'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Goretzka ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Goretzka, Bochum, Schalke 04 ve son olarak Bayern Münih'te forma giydi.
Bayern Münih kariyerinde 7 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 312 maçta 51 gol kaydetti.
Kaynak: AA
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