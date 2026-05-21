Aston Villa Kupayı Kazandı

21.05.2026 02:34
Unai Emery, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile kendini krallıkta hissetmediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupanın sahibi olan İngiltere ekibi Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, kupayı en fazla kazanan teknik direktör olmasına rağmen kendini turnuvanın kralı olarak hissetmediğini söyledi.

5 kez UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak bu organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olan Emery, bu durumu fazla önemsemediğini kaydederek, "Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya, kulüplerin tarihiyle, taraftarıyla tüm ekiplere müteşekkirim. Onlar olmasaydı ben bu turnuvada başarılı olamazdım. Oyuncuların payı yadsınamaz. Bu turnuvada ben favori gösterildiysem bunu iyi oyuncular olmadan başaramazdık. Kulübün, benim ve oyuncuların hedefleri vardı. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız." diye konuştu.

Kupaya gelen süreçte her adımı planladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kulübün hedefleri çok önemli. Bu süreçte attığımız her adım hesaplanarak atılmış adımlardı. Bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içinde uygulayarak buraya geldik. Kulüp içinde daha iyiye taşımak için yaptığımız birçok şey var. Avrupa'da kupa için oynamak, kupa kazanmak bir hedef. Bunu başardık bu akşam. Konferans Ligi'nde ve diğer kupalarda hedefe yaklaştık. Bugünkü gibi tecrübeler kendimizi geliştirmek için çok kıymetli. Bazı oyuncuların kupa tecrübesi var ama önemli olan buraya nasıl geldiğimiz. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa." ifadelerini kullandı.

Favori olmanın yeterli olmadığını vurgulayan İspanyol teknik adam, "Maç kazanmak, final oynamak çok zor. Hep gördüğümüz bir şey var. Favori gösterilenler bu aşamaya gelemediler. Yarı finalde ya da daha öncesinde kaybettiler. Bunlar iyi hocaları olan iyi takımlar. Son 15 yıla baktığımızda finalleri düşündüğümüzde buraya gelmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Başkasının sizi favori göstermesi önemli değil bunu sahada göstermeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını hatırlatan Emery, "Her anın tadını çıkarmaya ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tekrar Avrupa sahnesinde oynayacağız. Zorlu bir süreç olacak. Avrupa Ligi'nde oynamak müthiş bir şey. Buralara gelmeden önce buralara gelen yolculuğun tadını çıkarmak lazım." dedi.

Emiliano Buendia

Maçın oyuncusu olan Emiliano Buendia da takım adına çok mutlu olduğunu dile getirerek "Hocanın kulübe gelmesinden başlamış ve bugüne gelmiş bir süreç. Herkes sezon içinde gelişmek için elinden geleni yaptı. Avrupa'da 3 sezondur peş peşe sahaya çıkıyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi süreci harika geçti. Bu akşam zorlu bir rakip karşısında güzel bir maç çıkardık. Detaylar farkı oluşturdu ve kupayı kazandık." diye konuştu.

Attığı golle ilgili de konuşan Arjantinli oyuncu, "Kendimi güzel bir pozisyonda buldum. Topu kontrol edip dönebilirdim ama vurmaya karar verdim. Bu antrenmanlarda çalıştığımız bir şey. İki ayağıma da güveniyorum. Güzel bir şut ve gol oldu. İlk yarıyı bitirmeden önce kritik bir anda geldi. Bu golle rakibi bir adım geri düşürdük." dedi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Aston Villa Kupayı Kazandı
