Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Galatasaray'ın hem hücumda hem de savunmada çok önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Emery, RAMS Park'ın zemininin de maçın oynanabileceği düzeyde olması gerektiğine dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 20.45'te Galatasaray'ın konuğu olacak. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery de bu mücadele öncesi kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray stadında antrenman yapamadıklarını ve bunun istisnai bir durum olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Emery, "Ancak rutinlerimiz değişmedi. Uzun bir yola gideceğiz, zaman farkı da söz konusu. Geçen sene Fenerbahçe maçında antrenmanımızı orada yapmıştık. Bu durumda da bu kararı verebilirdik. Zeminin nasıl olacağı önemli; fakat her iki takım için de aynı olacağından, bu bir mazeret değil. Biz maça odaklanmış durumdayız ve rakibimizi analiz ettik. Umarım zemin olabilecek en iyi durumdadır" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın çok iyi oyuncuları var"

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın eksik oyuncularından çok takım olarak neler yapabileceğine odaklandıklarını belirterek, "Oyuncuları var fark ortaya koyabilecek, bireysel olarak da seviyeleri yüksek oyuncular. Benim için önemli olsan şey Galatasaray takımının takım olarak nasıl oyun ortaya koyacağı, bütün olarak ortaya koydukları taktikler. Çünkü çok iyi oyuncuları var hem hücum hem savunmada. Belki oynamayacak oyuncuları olacaktır ama çok iyi forvetleri de var. Taraftarların da desteğiyle bütünü düşünmek zorundayız ve ne kadar yoğun oynadıklarını göz önünde bulundurmak zorundayız" cümlelerine yer verdi.

"Zeminin maçın oynanabileceği düzeyde olması önemli"

RAMS Park'ın zeminin nasıl olacağına dair bir bilgisinin bulunmadığına vurgu yapan Unai Emery, "Bizim için de onlar için de aynı şey geçerli. Oynamaya gayret edeceğiz, futbol oynamak buradaki hedef. Zeminin maçın oynanabileceği düzeyde olması önemli. Bizim kendi görüşlerimizi ya da oyunumuzu zeminin durumu değiştirmeyecek" dedi.

"En iyi 8'de olabiliriz"

İspanyol teknik adam, ilk 8 hedefleriyle alakalı gelen bir soruyu ise, "Her maç bize çok fazla bilgi veriyor. Kaç puan aldığımız da devam edebilmemiz için önemli. Her maçı farklı düşünüyoruz. En iyi 8'de olabiliriz. Favori değiliz çünkü Şampiyonlar Ligi'nde iki sene önce başlayan bu farklı uygulama genelde öğrenen takımlarla ilerliyor. Hatalar yapıyorsunuz ama buna rağmen ilk 8'de yer alabiliyorsunuz. İlk 8'de olanı tahmin etmek çok zor. Her maçı ayrı düşünmeliyiz. Yarın maç sonrası çok farklı olacak. Bu hayali kurabilmek için şu anda doğru yerdeyiz" diye cevaplandırdı.