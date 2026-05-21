Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ni Kazandı - Son Dakika
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ni Kazandı

21.05.2026 00:36
Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanıp sevinç yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg'u 3-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Aston Villa, kupasını aldı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta saat 22.00'de başlayan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. François Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi. Maçı 3-0 kazanan Aston Villa, kupasını mücadelenin ardından düzenlenen törenle aldı. Kupayı Aston Villa kaptanı John McGinn, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden aldı. McGinn'in takım arkadaşlarının yanına giderek kupayı kaldırmasının ardından futbolcular, büyük coşku yaşadı. İngiliz ekibinin futbolcuları daha sonra ise kupayla birlikte taraftarlarına gittiler.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kupa seremonisi öncesi kurulan platformda iki takım oyuncularını tebrik etti.

ASTON VILLALI FUTBOLCULAR, FREIBURGLU FUTBOLCULARI ALKIŞLADI

Maçın ardından düzenlenen kupa seremonisinde Aston Villalı futbolcular, koridor oluşturarak ikincilik madalyasını almaya gelen Freiburglu futbolcuları alkışladı. Öte yandan tribünlerde yer alan Freiburglu taraftarlar da maçın ardından oyuncularına destek oldu.

BUENDIA MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Aston Villa forması giyen Emi Buendia, final karşılaşmasında maçın oyuncusu seçildi. 29 yaşındaki futbolcu, Freiburg karşısında 45+3'üncü dakikada attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi. Buendia, 58'inci dakikada ise Morgan Rogers'ın golünde pası veren isim oldu.

MARTINEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, 3-0 kazandıkları final maçının ardından duygusal anlar yaşadı. 33 yaşındaki file bekçisi, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: DHA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
