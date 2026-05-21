Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nin Sahibi Oldu
Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nin Sahibi Oldu

21.05.2026 00:06
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı.

İNGİLİZ ekibi Aston Villa, Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta saat 22.00'de başlayan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. François Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlendi.

Freiburg mücadeleye "Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic" ilk 11'iyle başladı. Aston Villa ise "Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Lindelöf, Tielemans, McGinn, Rogers, Buendia, Watkins" 11'iyle sahada yer aldı.

17'nci dakikada Freiburg'un sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Aston Villa savunmasından seken top Höfler'de kaldı. Höfler'in şutunda top yandan auta çıktı. 34'üncü dakikada merkezde topla buluşan Manzambi'nin ceza sahası dışından sağ ayakla şutunda top kaleci Martinez'de kaldı. 41'inci dakikada Aston Villa öne geçti. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından sol taraftaki Rogers'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazdaki Tielemans, sağ ayakla gelişine yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 45+3'üncü dakikada Aston Villa, 2'nci golü buldu. McGinn'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Buendia'nın sol ayakla uzak köşeye şutunda top ağlara gitti: 0-2. İlk yarı Aston Villa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 58'inci dakikada Aston Villa farkı 3 yaptı. Sol taraftan ceza sahasına giren Buendia son çizgiye indikten sonra topu ön direğe çevirdi. Ön direkte topa dokunan Rogers, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3. 75'inci dakikada Tielemans'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Buendia'nun dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı. Maçı 3-0 kazanan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi oldu.

BAKAN BAK, FİNAL MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Freiburg ile Aston Villa arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçını tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

