Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu
Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu

21.05.2026 02:37
Aston Villa'nın başarılı savunmacısı Matty Cash, UEFA Avrupa Ligi zaferinden dolayı çok mutlu olduğunu ve bu başarıyı taraftarın sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından şampiyon takımın başarılı savunmacısı Matty Cash, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Maç boyunca kendimizi oldukça rahat hissettik"

Muhteşem bir gece yaşadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Cash, "Daha önce de söylemiştim; Aston Villa bunu hak ediyor, taraftarlarımız bunu sonuna kadar hak ediyor. Bugün buraya bu kadar kalabalık gelmeleri inanılmazdı. Yarın bir kutlama törenimiz var, bu yüzden evde olanlar da hiçbir şeyi kaçırmayacak; bu coşkunun tadını hep birlikte çıkaracağız. Oyun planımız çok iyiydi ve sahada bunu harika uyguladık. Maç boyunca kendimizi oldukça rahat hissettik. Sonrasında ise büyük oyuncularımız sahneye çıktı, gollerini attılar ve üzerlerine düşen görevi yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Oyun planını gerçekten çok iyi uyguladık"

Geçmiş anlarda elde ettikleri tecrübelerin kendilerine bu başarıyı getirdiğini dile getiren İngiliz futbolcu, "Yarı finallerde kaybettik, çeyrek finallerde kaybettik ama sahip olduğumuz bu kemik kadroyla tüm o süreçleri ve deneyimleri birlikte yaşadık. Bu gece ise sahada oldukça rahattık. Deneyimli ve iyi görünüyorduk; üzerimizde çok fazla baskı hissetmedik. Bence bu, daha önce yaşadığımız o anların bir sonucu, hepsini bu gece sahaya yansıttık. Oyun planını gerçekten çok iyi uyguladık. Evet, sadece çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Umarım Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergileyebiliriz"

"Üzerimizde 'bir kupa kazanmak, bir şampiyonluk elde etmek istiyoruz' gibi bir yük vardı" diyen Matty Cash, şöyle devam etti:

"Evet, bu gece bunu başardık. Bu bizim için kesinlikle çok büyük bir adım ve temel taşı. Son birkaç yıla bakarsak, Avrupa kupalarına katıldık. Ondan birkaç yıl önce ise kulüp küme düşmekten kurtulmuştu; sonrasında tuğlaları üst üste koyarak ilerledik. Tüm bu çaba bizi şu an bulunduğumuz noktaya getirmek içindi. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde bir yıl daha geçireceğiz ve umarım orada da iyi bir performans sergileyebiliriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
