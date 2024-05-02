ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ahlatcı Çorum FK maçı için hazır

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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Cihat Arslan yönetimindeki antrenman GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve çift kale maçla sona erdi.

Şanlıurfaspor, maç için yarın Çorum'a hareket edecek.