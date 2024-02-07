ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Amar Begiç ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Amar Begiç ile sözleşme imzaladı

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Amar Begiç ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, FC Telavi takımından Bosna Hersekli orta saha futbolcusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Begiç'in 24 yaşında olduğu ve FC Telavi'den transfer edildiği belirtildi.

07.02.2024 14:33
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, FC Telavi takımından Bosna Hersekli orta saha futbolcusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASTOR Enerji Şanlıurfasporumuz, Gürcistan Erovnuli Liga takımlarından FC Telavi'den 24 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amar Begiç ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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