ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Futbolcuları Maaşlarını Alamadıkları İçin Antrenmana Çıkmadı

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle verilen arada kamp yapmak için geldikleri Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas organizasyonları, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, dört takımlı turnuva ile tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.