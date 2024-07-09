1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Mehmet Yüksel'i renklerine bağladı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımından 22 yaşındaki sağ kanat Mehmet Yüksel ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
İmza törenine, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük ile yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Mehmet Yüksel'i transfer etti - Son Dakika
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