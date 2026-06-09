Astrolog Can Aydoğmuş\'un Aziz Yıldırım\'ın seçilmesinden sonra yaptığı paylaşım olay oldu

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Daha önce yaptığı öngörülerle gündeme gelen astrolog Can Aydoğmuş, sarı-lacivertli kulüple ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK DEMİŞTİ

Can Aydoğmuş, daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin 2026 yılında şampiyon olacağını ifade etmişti. Bu açıklama sarı-lacivertli taraftarlar arasında uzun süre konuşulurken, Aziz Yıldırım'ın seçilmesinin ardından gelen yeni paylaşım da dikkat çekti.

"DİREKT TARAFTAR OLARAK KATILABİLİRİM"

Aydoğmuş paylaşımında, "Fenerbahçe astroloji öngörüsü yapayım mı? Gerçi yapmayıp bu sene sırf taraftar olarak da katılabilirim" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda Fenerbahçe taraftarının ilgisini çekti.

FARKLI YORUMLAR YAPILDI

Aydoğmuş'un paylaşımındaki ifadelerden yola çıkan bazı taraftarlar, astrologun yeni sezon için oldukça olumlu düşündüğü yorumunu yaptı. Özellikle Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte yapılan paylaşımın zamanlaması dikkat çekti.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ BAŞLADI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 17 bin 245 oy alan Aziz Yıldırım, 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte transfer ve teknik direktör çalışmaları da hız kazandı.