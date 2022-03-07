ASÜ'lü sporcular güreş şampiyonasından madalya ile döndü - Son Dakika
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ASÜ'lü sporcular güreş şampiyonasından madalya ile döndü

07.03.2022 14:57
ASÜ'lü sporcular güreş şampiyonasından madalya ile döndü

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) sporcuları Ankara'da düzenlenen güreş şampiyonasında 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) sporcuları Ankara'da düzenlenen güreş şampiyonasında 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen "Türkiye Üniversiteler Ünilig Güreş Şampiyonası" tamamlandı. Bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, iki kategoride düzenlenen şampiyonada ASÜ'lü sporcular önemli dereceler elde etti. Şampiyonanın ilk gününde B Kategori Grekoromen Stilde mindere çıkan ASÜ'lü sporcular takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu ve A kategoriye yükseldi. Bu müsabakalarda 60 kiloda İsmail Oruçoğlu, 63 kiloda Barış Erbek ve 72 kiloda Kerim Yılmaz üçüncü olurken, 98 kiloda Berkant Akdemir ikinci oldu. Şampiyonanın A Kategori Serbest Stil müsabakalarında ise ASÜ'lüler takım halinde Türkiye beşincisi oldu. Bu kategoride 57 kiloda Engin Çetin, 70 kiloda Bilal Akbıyık, 79 kiloda Mert Çıkmaz, 92 kiloda Mustafa Dilber ve 97 kiloda Müslüm Güçlü üçüncü, 74 kiloda mindere çıkan İsa Demir ise ikinci oldu. Böylece ASÜ'lü sporcular şampiyonayı iki gümüş ve sekiz bronz madalya ile tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

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