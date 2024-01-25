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Asya Kupası'nda Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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Asya Kupası'nda Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16 turuna çıktı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün, son 16 turuna çıktı. E Grubu'nun son maçlarında Bahreyn, Ürdün'ü 1-0 mağlup ederken, Güney Kore ile Malezya 3-3 berabere kaldı. Bahreyn ve Güney Kore doğrudan son 16 turuna yükselirken, Ürdün en iyi grup üçüncüleri kontenjanından gruptan çıkmayı başardı. Malezya ise turnuvayı 1 puanla tamamladı.

Asya Kupası\'nda Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün son 16 turuna çıktı
25.01.2024 - 19:13,
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Bahreyn, Güney Kore ve Ürdün, son 16 turuna çıktı.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun son maçları oynandı.

Bahreyn, Ürdün'ü 1-0 mağlup ederken, diğer mücadelede Güney Kore ile Malezya 3-3 berabere kaldı.

6 puanlı lider Bahreyn ve 5 puanlı Güney Kore doğrudan son 16 turu biletini alırken, 4 puanlı Ürdün en iyi grup üçüncüleri kontenjanından gruptan çıkmayı başardı. Malezya, turnuvayı 1 puanla tamamladı.

Kaynak: AA
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