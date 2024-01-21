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Asya Kupası'nda Suudi Arabistan son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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Asya Kupası'nda Suudi Arabistan son 16 turuna çıktı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda F Grubu'nda oynanan maçlarda Suudi Arabistan, Kırgızistan'ı 2-0 yenerek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Diğer mücadelede ise Umman ile Tayland golsüz berabere kaldı. Tayland 4 puanla ikinci sırada yer alırken, Umman 1 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Puansız Kırgızistan ise son sırada yer alıyor.

Asya Kupası\'nda Suudi Arabistan son 16 turuna çıktı
21.01.2024 - 23:13,
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 10. gününde, F Grubu'nun 2. maçları oynandı.

Kırgızistan'ı Muhammed Kanoo ve Faisal Al-Ghamdi'nin golleriyle 2-0 yenen Suudi Arabistan, 6 puana ulaştı ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde Umman ile Tayland golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda Tayland, 4 puanla ikinci sırada, Umman 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Puansız Kırgızistan ise son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Tayland, Katar, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya Kupası'nda Suudi Arabistan son 16 turuna çıktı - Son Dakika
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