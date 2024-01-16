Asya Kupası\'nda Tayland ve Suudi Arabistan galibiyetle başladı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde, F Grubu'nun ilk maçları oynandı.

Tayland, Kırgızistan'ı Chaided'in 26 ve 48. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise Suudi Arabistan ile Umman karşılaştı. Umman, Salaah Al-Yahyaei'nin 14. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Fakat Suudi Arabistan, Abdulrahman Ghareeb'in 78 ve Ali Al-Bulayhi'nin 90+6'ncı dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

3 puanı bulunan ekiplerden Tayland, averajla Suudi Arabistan'ın önünde F Grubu'nun zirvesine yerleşti.