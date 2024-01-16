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Asya Kupası'nda Tayland ve Suudi Arabistan galibiyetle başladı - Son Dakika
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Asya Kupası'nda Tayland ve Suudi Arabistan galibiyetle başladı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda F Grubu'nun ilk maçlarında Tayland, Kırgızistan'ı 2-0 mağlup ederken, Suudi Arabistan ise Umman'ı 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Tayland, averajla Suudi Arabistan'ın önünde grubun lideri oldu.

Asya Kupası\'nda Tayland ve Suudi Arabistan galibiyetle başladı
16.01.2024 - 23:26,
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde, F Grubu'nun ilk maçları oynandı.

Tayland, Kırgızistan'ı Chaided'in 26 ve 48. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise Suudi Arabistan ile Umman karşılaştı. Umman, Salaah Al-Yahyaei'nin 14. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Fakat Suudi Arabistan, Abdulrahman Ghareeb'in 78 ve Ali Al-Bulayhi'nin 90+6'ncı dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

3 puanı bulunan ekiplerden Tayland, averajla Suudi Arabistan'ın önünde F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Kaynak: AA
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