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At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar - Son Dakika

At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

14.12.2021 10:01

Hong Kong Uluslararası Koşusu'nda üzücü bir kaza yaşandı. Orta kulvarda koşan jokey yere düştü. Arkasında gelen 3 atın da düşmesi üzerine 4 jokey yaralandı. Yaralanan 2 ata ötenazi yapılmak zorunda kalındı.

Sha Tin Hipodromu'nda düzenlenen Hong Kong Uluslararası Koşusu sırasında korkunç bir kaza yaşandı. TRT'nin aktardığı habere göre; Son viraj dönülürken orta kulvardan dönen Amazing Star isimli at, jokeyi Lyle Hewitson ile birden yere düştü.

DÖRT JOKEY YARALANDI

Arkasından koşan Lucky Patch ve jokey Zac Purton da kazadan kaçamayıp yere yuvarlandı. Yere düşen atlara, arkadan koşan atların da çarpması sonucu yaşanan kazada dört jokey yaralandı.

ÖTENAZİ YAPILDI

Jokeylerden üçü hastaneye kaldırıldı, hepsinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazada yaralan iki atın iyileşmesi beklenirken, iki ata ise ötenazi yapıldı.

MARŞ ÇALINMAYACAK

Hong Kong Jokey Kulübü, yarış gününün geri kalanında yapılacak ödül törenlerinin sadeleştirileceğini ve milli marşların çalınmayacağını açıkladı.

At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

Hong Kong, Star, Kaza, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar - Son Dakika
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