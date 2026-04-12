Ata Koşusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

12.04.2026 14:10
Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ata Koşusu, farklı yaş gruplarından katılımcıları buluşturdu.

ATAŞEHİR Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen 'Ata Koşusu', sporseverleri bir araya getirdi. 'Atayla Koş, Ataşehir'de Buluş' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 5 kilometre, 10 kilometre ve çocuk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yarışlar yapıldı.

Sabah saat 08.00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Festival Parkı yanında başlayan organizasyon, gün boyu süren etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Her yaştan katılımcının yer aldığı koşuda, spor ve dayanışma ön plana çıktı.

1919 NUMARALI GÖĞÜS NUMARASI İLE YARIŞTI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de 10 kilometre yarışına 1919 göğüs numarasıyla katıldı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Adıgüzel, organizasyona katkı sunan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, Ataşehir'de spor ve iyilik odaklı etkinlikleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.Adıgüzel, "Ataşehir'de her zaman iyilik üretmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bugün burada hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atamızın izinde yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

10 Kilometrede Uluslararası Katılım Dikkat Çekti10 kilometre genel klasmanda erkeklerde birinciliği İspanya'dan Adel Mechaal, 29 dakika 32 saniyelik derecesiyle elde etti. İkinci sırayı Kenya'dan Obadiah Kiplangat 29 dakika 43 saniye ile alırken, üçüncülüğü Türkiye'den Abdülhalik Çağıran 30 dakika 15 saniyelik derecesiyle kazandı.Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verildi.

Kaynak: DHA

