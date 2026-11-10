Ata Ortaokulu öğrencisi Miray Çankaya, Sofya'da altın ve gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Ata Ortaokulu öğrencisi Miray Çankaya, Sofya'da altın ve gümüş madalya kazandı

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Ata Ortaokulu öğrencisi Miray Çankaya, Sofya\'da altın ve gümüş madalya kazandı
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Sofya'da düzenlenen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ata Ortaokulu öğrencisi milli karateci Miray Çankaya, Takım Kumite'de altın, Ferdi Kumite'de gümüş madalya kazandı. Çankaya, iki madalyayla Türkiye'ye ve Eskişehir'e gurur yaşattı.

Bulgaristan'da düzenlenen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli milli sporcu Miray Çankaya, bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak çifte başarı elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ata Ortaokulu öğrencisi ve milli karateci Miray Çankaya, sergilediği performansla kürsüye çıktı. Şampiyona kapsamında Takım Kumite kategorisinde tatamiye çıkan genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Ferdi Kumite kategorisinde de mücadele eden Çankaya, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası organizasyondan iki madalyayla dönen başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle Türkiye'ye ve Eskişehir'e gurur yaşattı.

Kaynak: İHA
EskişehirTürkiyeÇankayaGümüşSporSon Dakika

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