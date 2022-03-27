Atakan Alaftargil Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu - Son Dakika
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Atakan Alaftargil Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu

27.03.2022 00:57
Atakan Alaftargil Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu

Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye'yi daha önce Olimpiyatlarda temsil eden ve aktif olarak Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanlığını sürdüren emekli kayakçı Atakan Alaftargil Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Alaftargil, zor bir işe aday olduklarını ama mücadeleye hazır olduklarını ifade ederek, "Yanımda çok kıymetli hocalarım ve değerli arkadaşlarım var. Türk kayağına hizmet etmiş bu arkadaşlarımla birlikte doğal ve başarı odaklı bir yola çıkıyoruz. Bu yolda ben yok biz varız. Birlik olup, beraber olacağız. Her şeyi Türk kayağı için yapacağız. Yapmış olduğumuz başarının üzerine yeni başarılar koymak için çalışacağız. İşimiz kolay değil, çok zor işe giriyoruz. Hayat zorluk ve mücadelelerle dolu. Olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. Buradan ilan ediyorum Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına adayım. Başkanlık yapan abilerimiz bizim önderlerimiz olacak. Onların her zaman fikirlerini alacağım. Bütün camiayı bir araya getirerek bu kutsal yolda ilerleyeceğiz" dedi. - ERZURUM

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Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Erzurum, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atakan Alaftargil Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığına aday oldu - Son Dakika


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