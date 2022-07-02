Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

02.07.2022 17:21
Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda futbolcular dar alan, dayanıklılık çalışması ile çift kale maç yaptı.

Akşam antrenmanında ise core çalışması yapan Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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