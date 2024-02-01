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Atakaş Hatayspor, Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Doğukan Sinik\'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı. Hull City'de oynayan futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici transfer anlaşması yapıldı.

01.02.2024 18:21
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekibi Hull City'de oynayan futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Doğukan Sinik'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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