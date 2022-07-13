Atakaş Hatayspor, ikinci etap çalışmalarına Erzurum'da başladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Hatayspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, dayanıklılık testinden geçtikten sonra dar alan çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
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