Atakaş Hatayspor, İstanbulspor ile Mersin\'de karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de İstanbulspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Ligdeki 31 karşılaşmada topladığı 33 puanla haftaya 15. sırada giren Hatayspor, 13 puanla son sırada bulunan İstanbulspor ile mücadele edecek.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Hatayspor, alt sıralardan uzaklaşmak için rakibi karşısında galibiyet arayacak.
İstanbulspor, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 2-1 yenmişti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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