Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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