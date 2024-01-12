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Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalıştı.

Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
12.01.2024 - 16:55,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalıştı.

Kaynak: AA
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