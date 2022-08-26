Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, şut, hava topu ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika