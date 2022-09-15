Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
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