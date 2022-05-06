Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçından notlar

06.05.2022 20:08
Atakaş Hatayspor, Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligin bitimine 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçına göre kadrosunda 7 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligin bitimine 3 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçına göre kadrosunda 7 değişikliğe gitti.

Avcı, ilk 11'de Dorukhan Toköz, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Visca ve Cornelius yerine Bakasetasi Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Kouassi ve Serkan Aslan'a yer verdi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Ayberk Özdemir, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekipte Erce Kardeşler, Taha Altıkardeş, Emrehan Gedikli, Puchacz, Dorukhan Toköz, Yunus Mallı, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme,Cornelius ise yedek kulübesinde forma bekledi.

Hatayspor'da 2 değişiklik

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki Altay maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Atakaş Hatayspor'da orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro, yönetim kurulu ve teknik ekibin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Erdoğan, Ribeiro ve Diouf'un yerine Lobjanizde ve Bertuğ Özgür Yıldırım'a görev verdi.

Hatayspor, Trabzonspor karşısında sahaya Munir, Sadık Baş, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşma öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, Trabzonspor teknik direktörü Avcı'yı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Bordo-beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi. Konuk takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı.

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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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